Omicidio Masha Amini, sabato a De Ferrari una catena umana per la libertà

Genova. Continuano in tutto il mondo le manifestazioni di protesta contro il regime islamico e di solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini di tutti i popoli dell’Iran. I manifestanti chiedono all’unisono che il regime degli ayatollah cessi di esistere in favore di un nuovo Iran democratico, laico e libero.

A Genova il gruppo VOLI-vocelibera continua la sua attività unendosi ancora una volta ad altre città del mondo per dar voce a tutti i popoli dell’Iran. “Abbiamo gridato, abbiamo pianto, ci siamo tagliati i capelli; ora vogliamo far vedere quanto siamo uniti per un obbiettivo comune. Mano nella mano formeremo una catena umana nel cuore del centro storico e con voce unita chiederemo giustizia. Unisciti a noi e aiutaci a chiudere l’anello della libertà” dicono gli organizzatori.

» leggi tutto su www.genova24.it