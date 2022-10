Ora solare: notte tra il 29 e il 30, le lancette fanno un passo indietro

L’ora solare tornerà questo weekend e precisamente nella notte tra il 29 e il 30 ottobre quando, alle ore 3 le lancette dei nostri orologi si sposteranno indietro di un’ora. Quest’anno si è a lungo parlato della possibilità di mantenere l’ora legale per risparmiare sull’energia ma, nonostante la petizione per non cambiare l’ora abbia raggiunto oltre 200mila firme, l’ora solare entrerà puntualmente. L’ora solare 2022 rimarrà in vigore fino alla notte fra il 25 e il 26 marzo, quando tornerà l’ora legale e dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it