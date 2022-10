Presentato il 57esimo Premio Paganini, Accardo: “Mettere le dita dove le aveva messe lui, emozione indescrivibile”

Genova. “Schubert quando sentì suonare Paganini disse ‘ho sentito suonare un angelo’, non disse ‘un diavolo’, detto dall’angelo per antonomasia della musica aveva un certo valore. Quella che avesse venduto l’anima al diavolo forse era una leggenda messa in giro da qualche suo collega”, Salvatore Accardo, sarà il presidente della giuria del prossimo Premio Paganini, edizione numero 57, presentata oggi a palazzo Tursi.

Il grande maestro, uno dei maggiori violinisti viventi, fu anche il primo italiano a vincere il concorso, da giovanissimo, ed è stato insegnante di tanti vincitori nella storia del concorso. Ha ricordato quell’esperienza proprio davanti al Cannone, conservato all’interno di palazzo Tursi insieme a un altro strumento storico, il Sivori.

