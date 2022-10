Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Il tempo passa e il centro diurno di Villa Castagneto a Rapallo è ancora chiuso. Tutto fermo nonostante l’ormai ex assessore alla Sanità avesse detto, rispondendo a un’interrogazione del M5S depositata il 27 settembre e portata in Aula il 4 ottobre, che era questione di poco e che il via era legato al disbrigo delle ultime formalità burocratiche”.

