Rapallo: il Comune acquista villa Devoto

Il Comune di Rapallo acquista Villa Devoto, situata proprio alle spalle del palazzo comunale; basta attraversare la pedonalizzata via Magenta per raggiungerla. La vendita di Villa Riva, in realtà nata come stalla per i cavalli dei signori di Villa Porticciolo e come rimessaggio di imbarcazioni, danneggiata dalla mareggiata dell’ottobre 2018, ha fruttato al Comune 1.381.000 euro; ecco ora compiersi la seconda fase dell’operazione con l’acquisto di villa Devoto, costruita ad inizio Ottocento, circondata da un giardino che un tempo comprendeva l’attuale parco Canessa poi regalato al Comune. Il costo si aggirerebbe sul 1.500.000 (neppure 120.000 euro in più rispetto villa Riva) per un immobile di tre piani, già utilizzabile (attualmente l’edificio ospita un B&B). Insomma, l’Amministrazione ha arricchito il proprio patrimonio).

Il consigliere comunale Eugenio Bresey, commercialista e storico, ha convocato la commissione comunale che presiede (Programmazione poliennale) per mercoledì 2 novembre alle 8.30 per discutere la pratica che sarà poi inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

