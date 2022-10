Rugby, questa sera l’ala genovese e azzurra Pierre Bruno in diretta su Genova24

Genova. Aneddoti, curiosità, storie. L’emozione di indossare la maglia della Nazionale. La chiamata del Ct, il debutto. Ci racconterà tutto questo Pierre Bruno, tre quarti ala genovese in forza alla franchigia federale delle Zebre Parma e giocatore azzurro, che questa sera (giovedì 17 ottobre) alle ore 21, sarà ospite in diretta sulle pagine Facebook di Genova24 e IVG.it.

Una diretta che ripercorrerà la carriera del 26enne, in un viaggio nel mondo del rugby e nella sua esperienza da atleta, iniziata nel 2014 quando fu ingaggiato dal Mogliano Veneto in Eccellenza. Dopo due stagioni, Bruno sbarca al Calvisano, squadra bresciana con cui vince due scudetti e si aggiudica la classifica di miglior marcatore di mete al termine della stagione 2017-18. Nel 2019 passa alle Zebre, società di Pro14 in cui milita ancora oggi.

