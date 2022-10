Si facevano pagare per trasferire immigrati clandestini e irregolari dall’Italia alla Francia: 10 arresti, uno ad Albenga

Liguria. I finanzieri del Comando Provinciale di Imperia, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, stanno eseguendo a Ventimiglia, Sanremo ed Albenga, 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 1 ordinanza di divieto di dimora in provincia di Imperia, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, nei confronti di 5 tunisini e 2 marocchini appartenenti ad una organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché di 3 complici (2 tunisini e 1 egiziano).

Le misure restrittive personali sono da inquadrarsi nell’Operazione “Talos”, condotta dalla Compagnia di Ventimiglia tra il 2021 e il 2022, con l’assistenza tecnica del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza, con sede a Roma.

