A Sanremo ci sono i fuochi ma in pochi lo sanno, spettacolo con la città in letargo

Sanremo. Spettacolo pirotecnico degno dei migliori Ferragosto ma a Sanremo quasi nessuno lo sa. Si è svolto ieri sera, tra lo stupore delle poche decine di presenti sul molo del Porto Vecchio, lo show di fuochi artificiali voluto e offerto dall’Ordine nazionale degli ingegneri (vedi correlato).

L’evento si è verificato in concomitanza al passaggio della MSC Poesia che ha ospitato il 66esimo congresso nazionale della categoria (26-29 ottobre). A fronte di uno spettacolo di luci che non aveva nulla da invidiare a quello dell’ultimo Ferragosto, la città di Sanremo si è fatta trovare sonnolente, ristoranti chiusi, zero promozione da parte del Comune che pure aveva patrocinato l’iniziativa.

