Albisola, Scarone (M5S): “Passeggiata Montale trascurata. Manca una cultura del decoro urbano”

Albisola. “Passeggiata Montale trascurata. Manca una cultura del decoro urbano”. Ad affermarlo è Stefania Scarone, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Albisola Superiore, dopo la presentazione di un’interrogazione consiliare sul decoro urbano e il verde pubblico.

“Chi ama Albisola con il suo mare e le sue colline, che sia cittadino o turista, apprezza sicuramente la sua promenade, – ha affermato Scarone. – Sia in estate che in inverno , la passeggiata Eugenio Montale è la meta di tutti gli albisolesi. È il luogo dove abbiamo conosciuto amici o scambiato i primi baci in gioventù , un posto di ritrovo e relax per giovani e anziani”.

