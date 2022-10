Andora, presentato il progetto di valorizzazione di Borgo Castello. Toti: “Nuove tecnologie per rilancio, lavoro e ripopolamento”

Andora. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto oggi alla presentazione del progetto di recupero e valorizzazione di Borgo Castello di Andora, dal titolo “Remember the past to build the future”, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del PNRR.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede infatti il finanziamento di 21 progetti pilota (uno per Regione e Provincia Autonoma) per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante: “Bassta camminarci per capire non solo la qualità del progetto di grande rilevanza ma anche quella del luogo che ci ospita – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Un castello, una chiesa, piante rare che ospitano il giardino sono tutti gli ingredienti per diventare quello che il Pnrr finanzia: il recupero della nostra storia per costruire un’opportunità di crescita e di sviluppo nel futuro“.

