Beni confiscati alle mafie, Centi: “Soddisfatto del risultato del bando in Liguria”

Genova. “Mi ritengo molto soddisfatto del risultato del bando destinato ai Comuni liguri per i beni confiscati alle mafie: 493mila euro di contributi richiesti per 8 progetti da parte di 6 diversi Comuni sono il frutto del lavoro portato avanti anche dalla Commissione che presiedo, che nell’ultimo anno, grazie ad una proposta di legge sui beni confiscati, ha stimolato la Giunta ad attivarsi in tempi celeri sul bando”.

Questo il commento di Roberto Centi, presidente della commissione regionale Antimafia, ai risultati pubblicati dall’assessore regionale Andrea Benveduti sul bando da 500mila euro aperto a tutti gli enti locali per i beni confiscati alle mafie.

» leggi tutto su www.genova24.it