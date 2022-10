Commissione su Fincantieri, minoranza e sindacati abbandonano l’aula rossa per l’assenza degli assessori

Genova. Polemica in aula rossa questa mattina durante la commissione consiliare dedicata al progetto di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente. Prima i sindacati auditi, e a ruota anche l’opposizione in consiglio, hanno abbandonato la seduta per protestare contro l’assenza degli assessori competenti.

“Inaccettabile che né il sindaco né gli assessori presenzino a una commissione su un tema così cruciale”, ha detto Ariel Dello Strologo, Genova Civica. “Il ruolo democratico di consiglio e commissioni è sempre più svilito e credo che l’assenza della giunta e del sindaco siano una mancanza di rispetto nei confronti degli auditi e della città”, le parole di Simone D’Angelo, capogruppo Pd.

