Da Villanova a X Factor, finisce l’avventura di Matteo Siffredi: è stato eliminato ai live

Villanova d’Albenga. Matteo Siffredi, il ventunenne di Villanova d’Albenga aveva sbaragliato migliaia di concorrenti nelle audizioni estive, arrivando a superare, una ad una, tutte le fasi del programma fino a giungere ai live, insieme ad altri 11 concorrenti.

Non è andata bene però: ieri sera è stato il primo concorrente eliminato dalla votazione del pubblico a casa. La trama del programma prevedeva due manche con 6 artisti per squadra ed il meno votato dal pubblico è finito al ballottaggio in una sfida diretta con l’artista meno votato dell’altra squadra.

