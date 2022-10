Emergenza freddo, a Genova raccolta straordinaria della Caritas per genovesi e ucraini

Genova. Da giovedì 3 a domenica 6 novembre Caritas Diocesana di Genova e Caritas Odessa promuovono una raccolta straordinaria di zaini, sacchi a pelo, coperte pesanti (no trapunte), berretti e guanti invernali, giubbotti tipo piumino destinati a sostenere sia le persone senza dimora di Genova nel quadro dell’emergenza freddo, sia la popolazione senza riscaldamento della città ucraina di Odessa, particolarmente collegata al capoluogo ligure.

Due i punti di raccolta: uno in centro città, presso la chiesa di Santo Stefano sopra via XX Settembre (ingresso da via Lorenzo Garaventa); l’altro a Sestri Ponente, in via Monterotondo 16 rosso (ingresso da via Ciro Menotti) presso la sede dell’associazione Prossimo che collabora all’iniziativa. Nei giorni 3, 4 e 5 novembre è possibile portare quanto raccolto dalle ore 10 alle ore 19; domenica 6 novembre l’orario è invece compreso tra le ore 12 e le ore 18.

» leggi tutto su www.genova24.it