Fabbriche Aperte, durante la 15° edizione oltre mille studenti hanno visitato le aziende del territorio

Savona. Si è celebrata oggi, venerdì 28 ottobre, la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione di Fabbriche Aperte, il progetto che quest’anno ha coinvolto circa 1.200 studenti e li ha condotti all’interno delle aziende savonesi, anche se in modalità smart, con eventi in streaming nell’ambito dei quali hanno visitato stabilimenti e dialogato in modo dinamico ed interattivo con le aziende.

Collegati in diretta dalle LIM delle loro classi hanno effettuato tour all’interno di reparti di produzione, laboratori, uffici e magazzini, hanno fatto domande e hanno giocato.

» leggi tutto su www.ivg.it