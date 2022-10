Genova, inaugurata la sezione sport del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana

Genova. Questa mattina in piazza della Commenda si è tenuta l’inaugurazione della sezione sport del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, nata per raccontare come il tema dello sport interpreti un ruolo centrale nella vita degli emigrati.

L’inaugurazione è stata preceduta al Galata Museo del Mare dal convegno “Il valore dello sport nella storia dell’emigrazione italiana”, a cui hanno preso parte per i saluti istituzionali il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore al Turismo e Sport della Regione Liguria Simona Ferro. Gli interventi, moderati dai giornalisti Michele Corti e Gina Marques sono stati a cura di: Pierangelo Campodonico, Direttore del MEI; Paolo Masini, presidente del Comitato di indirizzo MEI e promotore e coordinatore della sezione sport; Gina Marques, Andrea Pedemonte e Romina Deprati, membri del gruppo di ricerca sport. A chiudere il convegno in qualità di ospite d’onore il presidente CONI Giovanni Malagò, con un intervento intitolato “Sport ed emigrazione, tra passato e presente”.

