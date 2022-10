Ghio e Pecunia: “Liguria in forte ritardo sulle rinnovabili”

Apertura immediata di un tavolo di crisi permanente con le parti sociali; stanziamento di incentivi per l’efficientamento energetico; costituzione di una squadra di supporto alla progettazione sulle comunità energetiche, dedicata agli Enti locali e alle aziende; redazione di un nuovo Piano Energetico ambientale regionale (PEAR). Sono alcune delle richieste che Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore e responsabile turismo e ambiente segreteria regionale ligure Pd, e Valentina Ghio, segretaria regionale ligure del Pd e deputata, fanno alla Regione Liguria per accelerare i processi di efficientamento energetico, anche nell’ottica del sostegno al turismo.

“La nostra regione – dichiarano Pecunia e Ghio – è in forte ritardo sulle rinnovabili: l’obiettivo del 14%, previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), scaduto nel 2020, non è stato raggiunto, dimostrando anche una scarsa considerazione del know-how delle tante aziende liguri del settore. Ci siamo fermati al 8% e siamo il fanalino di coda dell’Italia, insieme a Sicilia e Lazio. Molti Comuni stanno cercando in autonomia di superare questo divario, attraverso lo studio di soluzioni per l’attivazione di comunità energetiche, per sfruttare i fondi previsti dal PNRR. Ma per fare davvero la differenza e cogliere questa grande opportunità, che aprirebbe davvero una nuova fase economica e ambientale, serve riscrivere un nuovo piano, coinvolgendo le aziende di settore e i territori per individuare le aree idonee a ospitare gli impianti, sviluppando progetti che tengano in considerazioni tutte le soluzioni tecnologiche possibili”.

