Giornata mondiale contro l’ictus, in Liguria circa 4.000 nuovi casi ogni anno

Liguria. Il 29 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale contro l’Ictus cerebrale”: in Liguria ogni anno si verificano circa 4.000 nuovi casi. L’ictus (dal latino “colpo”; stroke in inglese) è una malattia caratterizzata dall’occlusione (ictus ischemico) o dalla rottura (ictus emorragico) di un vaso cerebrale. Di fatto, parliamo della prima causa combinata, insieme con l’infarto cardiaco, di mortalità e dipendenza a lungo termine.

“Si tratta di una patologia devastante per il paziente e per le famiglie, che spesso si devono far carico della gestione di esiti invalidanti – sottolinea Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – e, ancora oggi, la sua incidenza in Liguria è calcolabile in un ictus ogni 2/3 ore. La rete delle Neurologie, con i Centri Ictus, indispensabili e dedicati al trattamento del paziente nella fase acuta, sono da sempre in grado di fornire risposte appropriate e in linea con le soluzioni terapeutiche più aggiornate. Inoltre, è decisiva l’ottima sinergia consolidata tra il 118 e la rete dei pronto soccorso”.

