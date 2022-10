Genova. Dopo il derby ad alta tensione con il Vado, un nuovo impegno esterno per il Ligorna che si appresta ad affrontare il Gozzano allo Stadio D’Albertas.

Botta e compagni si trovano attualmente al quarto posto in classifica grazie al successo, il terzo consecutivo, nell’ultimo turno contro il Vado per 2-4. Distante tre lunghezze il Gozzano, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Chieri, per un ruolino complessivo di sei punti nelle ultime cinque partite.

