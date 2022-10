Il Rotaract Club Sarzana-Lerici dona dieci parrucche per i malati di tumore

Il Rotaract Club Sarzana – Lerici partecipa con uno dei suoi service di beneficenza alla Campagna Nastro Rosa, a fianco della LILT della Spezia. Con la partecipazione del Distretto 2032, nell’ambito del progetto APIN, che consiste nell’acquisto di parrucche per le persone malate oncologiche che stanno affrontando un percorso di chemioterapia, che in molti casi ha come conseguenza la perdita dei capelli, il Rotaract Club donerà dieci parrucche alla LILT. L’obiettivo è quello di portare il proprio supporto e la propria vicinanza alle persone malate, sperando che questo gesto possa restituire loro un minimo di serenità e sia un ulteriore stimolo a lottare contro la malattia.

“Ringrazio innanzitutto il nostro Distretto che con costante impegno ed entusiasmo consente di accrescere la portata e la qualità delle nostre iniziative grazie ad un’ottima collaborazione tra i soci e gli aspiranti – dichiara il Presidente del Rotaract Club Sarzana – Lerici Luca Lubrano Lavadera – E’ con grande ammirazione che consegneremo questo dono all’associazione LILT, che con assoluta abnegazione si impegna quotidianamente per diffondere la cultura della prevenzione nella lotta contro i tumori”. Francesco Caluri, socio del Club, aggiunge: “Come Direttivo abbiamo fin da subito creduto nella bontà dell’iniziativa, che assume un valore particolare dato che la consegna è stata organizzata in concomitanza della campagna nastro rosa”. Le parrucche verrano consegnate domenica 30 ottobre alle 11 presso lo stand LILT in piazza Matteotti a Sarzana. Ringraziamo anticipatamente restiamo in attesa di una vostra risposta e porgiamo un cordiale saluto.