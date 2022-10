Le storie fantasy di Igor Allegro che percorrono la Liguria: il terzo libro sarà ambientato tra Luni e i castelli della Lunigiana

Una serie di romanzi fantasy ambientati integralmente in Liguria. Una nuova mappa geografica della fantascienza. Il ponente ligure è sullo sfondo dell’esordio di Igor Allegro, “Furio e il Medaglione della discordia”, e apre la strada al libro appena terminato, ispirato da Triora, “il paese delle streghe” in provincia di Imperia. Mentre il romanzo in fase di scrittura è un omaggio allo spezzino e alla Lunigiana storica, frutto dell’innamoramento dell’autore per l’Antica Luni.

Allegro non è uno scrittore professionista, perché per lavoro fa l’istruttore di guida di macchine edili ed è vice capo in un’azienda di trasporti. Anche per queste ragioni viaggia molto. E questo lo aiuta a conoscere e farsi incantare dai mille angoli fascinosi liguri.

