Lunezia Volley a Santa Margherita per il rilancio

Trasferta a Santa Margherita Ligure per il Lunezia Volley, che cerca il rilancio dopo la caduta al tie-break nel derby provinciale in casa della Futura Ceparana. Purtroppo non mancano le assenze fra le sarzanesi. Non si saprà prima dell’inizio della prossima settimana della risonanza che attende il capitano Arianna Poletti, schiacciatore, che a Ceparana ha patito un infortunio che l’ha vista portata via in ambulanza. Non solo, alle biancoblu mancheranno la Benettini e la Maltana, la Michi e di nuovo la Bencaster: ricorso di conseguenza al settore giovanile, da dove arriveranno le 2007 Maria Laura Andreini e Melissa Michi più Camilla Malaspina del 2008, quest’ultima però da tempo nel giro della Prima squadra.

Si gioca per la terza giornata del campionato di Serie C ligure femminile, Girone B. Inizio alle ore 20.30 al Palasport sammargheritese: arbitri Massimo Calsi e Camilla Barbieri.

Questi gli altri incontri in programma nel turno: Admo Lavagna-Paladonbosco Ge, Normac Genova-Futura Ceparana, Tigullio Project Santa Margherita-Lunezia Volley.

Infine la classifica attuale; Serteco Genova e Normac Ge punti 6; Futura Ceparana 5; Admo lavagna e Podenzana Tresana 3; Lunezia 1; Paladonbosco Ge e Tigullio 0.

