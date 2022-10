Domenica 13 novembre si vota in Val Graveglia per i “Comitati di amministrazione separata dei beni frazionali di proprietà collettiva”. I Comitati, composti da cinque membri, restano in carica per quattro anni. Le frazioni interessate sono: Arzeno; Corte; Case soprane; Prato; Botasi; Picchetti Statale; Statale Case Sparse.

Gli elettori possono esprimere quattro preferenze indicando nome, cognome e, in caso di omonimie, data di nascita,

» leggi tutto su www.levantenews.it