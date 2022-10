Peracchini: “Scritte vergognose, la Polizia locale sta lavorando per individuare i responsabili”

In merito alle scritte apparse per i muri cittadini sulla ricorrenza dei cento anni della marcia su Roma (leggi il lancio di Cds qui), il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: “In queste ore diverse zone della città sono state imbrattate con scritte vergognose che inneggiano alla ricorrenza dei cento anni della marcia su Roma: l’unità per il decoro cittadino è prontamente intervenuta a rimuovere queste scritte come la Polizia Locale sta già lavorando, grazie all’ausilio della videosorveglianza, per individuare i responsabili. L’amministrazione esprime massima distanza verso queste scritte vergognose e auspica che al più presto i responsabili paghino per i loro gesti. Un ringraziamento all’assessore Guerri e alla Polizia Locale per essere prontamente intervenuti”. E ancora: “Oggi pomeriggio – ha concluso il sindaco – parteciperò al convegno promosso dall’Istituto Storico di Resistenza della Spezia per ricordare Antonio Silvio Borgatti e Ettore Carozzo, due figure antifasciste della storia del Novecento, in occasione di questa ricorrenza stando dalla parte giusta della storia”.

