Peste suina, CIA Savona: “Procedura indennizzi ancora rinviata”

Savona. Per la PSA non è ancora agibile la procedura di richiesta indennizzo per le aziende suinicole danneggiate dall’emergenza sanitaria che ha colpito gli allevamenti savonesi. Cia Savona ha reso noto che l’apertura delle procedure previste, che ha visto e vede ancora impegnati gli uffici provinciali della Confederazione Italiana Agricoltori, era attesa già per il 17 ottobre scorso ma ora slitta a data da destinarsi.

Cia Savona aveva chiesto rapide istruttorie per far pervenire prima possibile gli indennizzi agli allevatori danneggiati dalla peste suina, ma ad ora l’iter è ancora ai nastri di partenza, con la necessità per le imprese della filiera di ricevere i ristori, tanto più in un momento difficile come questo.

