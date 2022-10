Risultato di Borgio Verezzi-Nolese non omologato, mister Magalino commenta la vicenda: “Ricorso presentato per una questione di giustizia sportiva, tuttavia avrei preferito conquistare i tre punti sul campo”

Borgio Verezzi/Noli. Una vittoria dal sapore amaro. Potrebbe convertirsi in un nulla di fatto la prima affermazione stagionale del Borgio Verezzi, club il quale, schierando lo squalificato Halaj contro la Nolese, rischia adesso di essere punito con una sconfitta a tavolino.

Il risultato finale del match (la vittoria per 2-1 dei rossoblù) non è infatti stata omologata, questo in attesa del pronunciamiento del giudice sportivo che avverrà settimana prossima. Di seguito ecco la nota della delegazione provinciale della federazione: “GARE DEL CAMPIONATO – SECONDA CATEGORIA SAVONA

» leggi tutto su www.ivg.it