Secondo successo per l’Albenga Volley. Caprioglio: “Continuare a faticare per crescere sempre di più”

Albenga. Fa due su due l’Albenga Volley nel campionato di Serie C, le biancoblù hanno infatti battuto sabato scorso l’Audace Gaiazza Valverde per 3 a 1.

Un match iniziato in salita, poi ribaltato con una grande prova di forza, come conferma anche la banda Silvia Caprioglio: “E’ stata una buona partita, nonostante un campo di gioco non in condizioni ottimali, che spesso ha reso difficile dare il meglio. L’inizio non è stato semplice, ma mantenendo la concentrazione e lavorando in sintonia siamo riuscite a portare a casa tre punti. Negli allenamenti abbiamo provato a consolidare i gesti tecnici specifici e padroneggiare le dinamiche di gioco che dovranno essere veloci e sempre più efficaci”.

Archiviato un successo, per le ingaune è il turno dell’O.F. Vasco Lanfranchi: “Per mantenere i buoni risultati raggiunti in questo primo periodo di campionato, dovremmo continuare a lavorare con serietà e continuità, collaborando e stimolandoci a vicenda. In questo modo sarà possibile crescere partita dopo partita”, conclude la giocatrice classe 2000.

