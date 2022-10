Straordinari a 100 euro per i medici del pronto soccorso, PD e Grande Liguria: “Bisogna includere anche gli infermieri”

Savona. Lo ha evidenziato ieri l’ordine degli infermieri, e negli scorsi giorni anche l’opposizione in Regione, ora l’appello a coinvolgere non solo i medici del pronto soccorso nell’emendamento della legge omnibus che prevede l’aumento degli straordinari fino 100 euro l’ora, arriva anche da Grande Liguria e dal PD di Savona.

“Spiace dirlo ma nonostante riteniamo giusta la decisione, non riteniamo giusta l’esclusione da tale incentivi degli infermieri – dicono da Grande Liguria – Ricordiamo a chi in Regione ha bocciato l’emendamento che appunto chiedeva l’implementazione di tali straordinari agli infermieri, che tale categoria rappresenta, la colonna portante di tutti i PS e senza di loro non potrebbe esistere il pronto soccorso stesso. Non basta dire che si faranno i concorsi e così facendo verranno rimpinguati gli organici, riteniamo doveroso ora riconoscere l’impegno costante da lungo tempo di tale comparto che va oltre alla normale funzione lavorativa.

