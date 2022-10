Tragedia sfiorata nella notte: albero si spezza e distrugge un’auto in sosta

Genova. Una tragedia sfiorata questa notte a Castelletto, dove all’improvviso un albero di grosso fusto si è spezzato cadendo sulla strada e distruggendo un’auto in sosta. Per fortuna in quell’esatto istante non transitava nessuno, e quindi non si registrano feriti.

L’episodio è avvenuto in corso Magenta poco prima delle quattro del mattino, vicino all’incrocio con via Bertani. Sul posto immediato l’intervento della polizia locale, cha ha chiuso al traffico le due strade, e dei vigili del fuoco che hanno operato tutta la notte per ripristinare la viabilità.

