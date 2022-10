Trasferta genovese per Podenzana Tresana Volley

Podenzana Tresana Volley dalla Serteco Genova, capoclassifica insieme alle concittadine della Normac che hanno appena sconfitto a domicilio le valligiane, in occasione della giornata del campionato di Serie C ligure femminile (Girone B); appuntamento sabato 29/10 al Palaserteco genovese, ore 20.30, con direttori di gara Giovanni Tamburini e Lucrezia Bozomo.

Le rossoblù sperano molto in un ritorno dell’indisposto capitano, lo schiacciatore Francesca Leonardi, la cui assenza s’è sentita tanto nella gara persa appunto con la Normac.

Queste le altre partite del turno in programma: Admo Lavagna-Paladonbosco Ge, Normac Genova-Futura Ceparana, Tigullio Project Santa Margherita-Lunezia Volley.

