Ultimi ritocchi per la Batteria Valdilocchi, l’ex fortezza è quasi pronta per l’inaugurazione il 12 novembre

Dopo un intervento di recupero impegnativo, che ha richiesto la spesa di circa mezzo milione di euro da parte del Comune della Spezia, la Batteria Valdilocchi è ormai nuovamente fruibile e pronta all’inaugurazione.

La Pro loco del Golfo, che ha ottenuto la gestione dell’ex struttura militare, ha infatti fissato per sabato 12 novembre la data del taglio del nastro e nel corso della giornata verrà proposta la realizzazione di un modello della fortezza in stampa 3D. L’associazione, inoltre, coinvolgerà i volontari anche per un’altra attività calendarizzata nel mese di dicembre.

Il progetto per il recupero architettonico, firmato dall’architetto e paesaggista Ludovica Marinaro, ha concretizzato la tutela del bene architettonico nel quadro più ampio di una rigenerazione che ha interessato anche gli spazi aperti.

Si tratta del primo intervento di un progetto molto più ampio e articolato di recupero e rigenerazione che muove dalla comprensione e valorizzazione di un paesaggio, quello del golfo come sistema integrato di difesa e di presidio del territorio, di cui la batteria è una notevole espressione. Un primo importante complesso di azioni, mirate a rivelare un luogo altamente suggestivo e il suo potenziale affinché si inneschi un processo di riappropriazione da parte della cittadinanza. È stato un vero processo di disvelamento, mirato a mantenere traccia dell’intera evoluzione di quest’architettura e del suo colle, dalla guerra al bosco. Un processo condotto in piena sinergia con la Soprintendenza, che oggi offre uno spazio pubblico duttile aperto ad accogliere più usi e futuri possibili, confermando l’idea di un progetto aperto che in questa fase attende il contributo della comunità, umana e vegetale, per riconfigurare la forma o le forme che meglio esprimeranno il suo rinnovato ruolo.

