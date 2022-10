Anche la Pro loco di Pitelli e la Pro loco del Golfo hanno aderito alla raccolta fondi organizzata da Daniela Tresconi e Sabrina Brozzo per acquistare attrezzature per il reparto di radioterapia della Spezia. Per l’occasione è stata organizzata per sabato 29 ottobre una camminata sui sentieri del borgo autentico pitellese alla ricerca delle erbe buone per la salute, sotto la guida dell’erborista Antonella Sarnatano. La partenza è fissata alle 14.30 da piazza 4 Novembre a Pitelli, non serve la prenotazione, la camminata è a offerta libera. La rassegna di iniziative che ha coinvolto associazioni, aziende e privati si concluderà giovedì 24 novembre presso il circolo Arci di Baccano con una serata di musica e parole.

L’articolo Una camminata sui sentieri di Pitelli alla ricerca delle erbe buone proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com