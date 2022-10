Un’assemblea pubblica per discutere idee e proposte per Sarzana partendo dall’appello sottoscritto da 130 giovani

Microfono aperto. Un’assemblea pubblica per discutere idee e proposte sul futuro della città. Appuntamento ‪sabato 5 novembre alle 16 in Sala della Repubblica‬: ambiente, territorio, lavoro, cultura, solidarietà i temi aperti sul taccuino.

A partire dall’appello sottoscritto da più di 130 giovani sotto i 35 anni, si offre un’occasione di partecipazione, non per pochi addetti ai lavori, ma con tutti coloro che tra cittadine, cittadini e associazioni vorranno dire la propria, con la pazienza mettere i contenuti prima dei nomi e aprire un discorso collettivo. Fuori dai partiti, ma insieme a chi nei partiti vorrà prendere parte.

Il desiderio è la costruzione di un contributo, tematico e non retorico, alla discussione pubblica e al cammino verso le elezioni amministrative del 2023. Rimarrà deluso chi aspetta candidature o soluzioni magiche: porte aperte per chi alle risposte individuali preferisce le domande comuni.

