Ranzo. E’ stata da poco emanata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto Zuncheo immessa nella vasca di raccolta di Degolla.

In seguito alle analisi dell’acqua effettuate dall’ASL1 nel punto di prelievo di Piazza Cappella in Borgata Degolla, è stato infatti rilevato il superamento dei valori previsti per i parametri microbiologici e più nello specifico la presenza di batteri coliformi.

