Aeroporto di Genova, anche Dublino tra le nuove rotte di Ryanair: al via da domani

Genova. Al via la programmazione invernale di Ryanair da e per il Genova City Airport. Tra le novità, il nuovo collegamento con Dublino e quello con Cagliari, che partiranno domani. In tutto saranno 13 le rotte che la compagnia low cost irlandese opererà nei prossimi mesi.

Si tratta della programmazione più ricca di sempre per Ryanair al “Cristoforo Colombo”. Le rotte nazionali saranno 7: Bari, Brindisi, Cagliari (novità), Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo. Le rotte internazionali saranno 6: Bruxelles, Bucarest, Dublino (novità), Londra Stansted, Manchester e Vienna.

