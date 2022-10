Barriere architettoniche e Bandiera Lilla, Munerol (Nuova Grande Loano) presenta un’interpellanza

Loano. Le barriere architettoniche e Bandiera Lilla sono il tema dell’interpellanza appena protocollata dalla consigliera di Nuova Grande Loano Francesca Munerol.

“Il progetto ‘Bandiera Lilla’, – ha affermato, – nasce nel 2012, con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che prestino una particolare attenzione a questo particolare target turistico. Il progetto è stato accolto con grande interesse da Regione Liguria, che ne ha visto il duplice valore, sociale ed economico. Loano ha ricevuto la nomina a Comune Bandiera Lilla nel 2014, nomina scaduta nel 2016 e per la quale non si hanno notizie né di riconferma, né di progetti in via di attuazione per riottenerla”.

» leggi tutto su www.ivg.it