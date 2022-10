‘Beatrice e Benedict’ al Carlo Felice, Toti: “Grande successo. Liguria capace di attrarre”

Genova. Grande successo questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova per la prima assoluta in Italia dello spettacolo ‘Beatrice and Benedict’ dell’operista francese Hector Berlioz, a cui ha partecipato anche il Presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti.

Regione Liguria ha voluto sostenere questa rappresentazione, che ha inaugurato la stagione lirica del teatro, anche grazie al grande telo che da lunedì scorso è esposto sulla facciata del palazzo di De Ferrari per invitare la cittadinanza ad recarsi ad assistere allo spettacolo e che riporta la scritta ‘L’amour…’, in riferimento alle schermaglie amorose dei protagonisti della rappresentazione.

» leggi tutto su www.genova24.it