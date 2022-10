Béatrice et Bénédict: applausi alla prima del Teatro Carlo Felice per l’ardito allestimento firmato Michieletto

Genova. Applausi convinti e qualche piccolo dissenso nei confronti dell’allestimento con la regia di Damiano Michieletto, le scene di Paolo Fantin e i costumi di Agostino Cavalca per la prima assoluta italiana di Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz, che ha inaugurato la nuova stagione del Teatro Carlo Felice con nuovo allestimento dell’Opéra de Lyon in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

L’opera, ispirata a Molto rumore per nulla di William Shakespeare, ne ricalca le parti da commedia, eliminando tutto il tragico del testo originale, nella forma dell’opera comique, con parlato alternato al cantato.

