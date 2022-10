Cinque Terre protagoniste della fiction ‘Progetto Liguria’

Prende forma ‘Progetto Liguria’, una fiction in dieci episodi che sarà girata nei luoghi più suggestivi della regione. Ieri il lancio a Villa Bombrini a Genova in collaborazione con la Fondazione Genova Liguria Film Commission, alla presenza dei rappresentanti della casa di produzione cinematografica genovese Studio Comunica, che ha ideato la serie con l’intento di valorizzare il territorio.

“Tramite questa fiction porteremo la Liguria nel mondo – ha sottolineato Giorgio D’Acunzo, direttore di produzione Studio Comunica -. Abbiamo potuto contare sull’appoggio di diversi enti ed istituzioni del territorio che, uno dopo l’altro, si sono uniti sposando il progetto: Marina Militare, la maggior parte dei Comuni della Liguria, Regione Liguria, il Ministero dei Beni Culturali, tramite il segretariato regionale, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio Genova. Inoltre, dobbiamo prestare una particolare attenzione alla Fondazione Genova Liguria Film Commission, che ci sta supportando in modo straordinario, erogando una professionalità ed una competenza assolute”.

Cosa racconta la fiction? Tutto incomincia con una foto degli inizi del ‘900 ritrovata in un vecchio baule in Spagna. La foto ritrovata rimanda alle Cinque Terre, a Riomaggiore. Seguendo al foto, Maria, antropologa spagnola appassionata di trekking e interessata ai santuari delle piccolo comunità, arriva alle Cinque Terre per alcune ricerche. Stessa meta per il francese Alain, francese, che vive sulla sua barca a vela e che fa rotta verso il levante ligure lasciando forse per sempre la Francia. Altro personaggio Francesco, ottantenne ex allievo ufficiale a bordo della Vespucci, che gli è rimasta nel cuore. E ancora Beatrice, alle spalle un grave trauma, e Gabriele, suo figlio, che partono per le Cinque Terre per un breve soggiorno.

