Comune, Patto per Savona: “Con regolamento beni comuni e consulta di inclusione miglior rapporto tra cittadini e amministrazione”

Savona. “Con questi due provvedimenti si ricostruisce il rapporto tra cittadini e amministrazione, si favoriscono le forme di aggregazione tra cittadini e si consente di riqualificare la città, rendendola più sicura perché più accogliente”. A dirlo i consiglieri del gruppo Patto per Savona, riguardo il consiglio comunale di ieri, venerdì 8 ottobre.

“Non siamo soliti fare uscite pubbliche riguardo ai lavori del consiglio comunale, ma quanto successo durante l’ultima seduta ci sembra l’occasione giusta per rompere il ghiaccio – affermano -. L’amministrazione condivisa rappresenta il cuore del nostro modo di intendere la politica ed il rapporto con la cittadinanza. Con il voto unanime del consiglio comunale, da ieri la nostra città ha adottato due nuovi strumenti: il Regolamento dei Beni Comuni e la Consulta dell’inclusione, accoglienza e benesser-ci. Pensiamo che questi strumenti siano due passi importanti nella realizzazione concreta del progetto politico di importanza civica sposato dal Patto per Savona, che abbiamo l’onore di rappresentare in consiglio comunale”.

