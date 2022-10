“Forte preoccupazione per mancato raggiungimento obbiettivi di consumo da rinnovabili”

Azione La Spezia esprime in una nota “forte preoccupazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di consumo da fonti rinnovabili previsti nel Piano Energetico Regionale Ambientale 2014-2020 della Regione Liguria: si trattava di target riconosciuti come realizzabili da tutti gli attori in campo e siamo tra le sole tre regioni ad averli disattesi. Il fallimento appare ancora più grave in un momento di crisi energetica come quello attuale. Come Azione ribadiamo la nostra distanza da qualsiasi visione semplificata e propagandistica della questione energetica e la necessità di un percorso graduale e sostenibile di transizione alle rinnovabili a partire, appunto, dal raggiungimento delle tappe già fissate”.

