Genova. Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Brescia, incontro valido per l’undicesima giornata di Serie B. Kevin Strootman non sarà della partita: il padre, malato da qualche tempo, è mancato e proprio per questo la squadra giocherà con il lutto al braccio.

Tra i pali Semper, dopo l’infortunio di Martinez. Si rivede anche Hefti dal primo minuto. In attacco Coda sarà supportato da Yalcin.

