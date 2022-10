Genoa, continua la maledizione del Ferraris. Blessin: “Sono incazzato, tre giocatori hanno dormito sul gol”

Genova. Il nodo è sempre quello: se la partita non si chiude il rischio è quello di non arrivare al fischio finale con i tre punti in tasca. In questo campionato al Genoa è andata bene qualche volta, mentre altre (in casa con il Parma e oggi) ha bevuto il calice amaro del pareggio subito in extremis.

E se in undici contro undici la partita sembrava comunque in mano ai rossoblù, l’espulsione di Badelj ha dato nuova linfa al Brescia, squadra mai doma e soprattutto capace di pungere in modo improvviso sfruttando le rare indecisioni difensive del Genoa.

Se oggi i migliori sono apparsi Sabelli, Bani e Semper qualche domanda Blessin dovrà farsela. Il Ferraris ormai sembra un tabù: una sola vittoria (contro il Modena) su cinque partite giocate. Era intuibile in un campionato in cui il Genoa parte come favorito: chi arriva a Genova affronta la partita cercando di coprirsi il più possibile e poi colpire appena possibile. Il Brescia è rimasto sempre concentrato e ha giocato sino alla fine, mentre il Genoa si è involuto. A livello tattico, rispetto al primo tempo, il Brescia si è sistemato meglio e ha offerto meno possibilità al Genoa di avvicinarsi alla porta.

