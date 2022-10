Giacopiane, ora il paesaggio è lunare

Complice un ottobre non tradizionale, la siccità estiva è ancora lontana dall’essere consegnata all’album dei ricordi. Se ne sono accorti quanti sono saliti oggi ai laghi di Giacopiane, dove le velleità bucoliche hanno lasciato spazio alla cruda realtà: più che un lago, l’invaso superiore si presenta come una pozzanghera circondata da un deserto di fango e sassi. Un paesaggio lunare che suona come un monito. Anzi, che minaccia di essere la cartolina di un futuro non troppo remoto. Solo la vista di due giovani esemplari di cavalli selvaggi, pacificamente intenti a pascolare in prossimità di un ruscello, ha “consolato” chi si è concesso una passeggiata lungo il percorso ad anello.

» leggi tutto su www.levantenews.it