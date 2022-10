Grande festa al teatro Ambra con Fausto Leali: chiusura con il botto per “Ottobre De André” ad Albenga

Albenga. Chiusura con il botto, condita da tanti ospiti e dai soliti momenti di goliardia e divertimento, alternati a tematiche serie e storie di vita. È questa la ricetta del successo con cui si è chiuso uno degli eventi divenuti ormai tradizione ad Albenga: “Ottobre De André”.

L’appuntamento conclusivo si è consumato oggi in un teatro Ambra gremito, dopo un mese di successi, con artisti straordinari e una partecipazione popolare eccezionale. Ogni evento, infatti, ha fatto registrare sempre il tutto esaurito, con un pubblico eterogeneo per età e provenienza. Sono arrivati ad Albenga, per Ottobre De André, ospiti da ogni parte d’Italia, con la loro solita carica di entusiasmo.

