Infortuni mortali sul lavoro, Liguria “virtuosa” in zona bianca insieme solo al Friuli

Liguria. Si trova in “zona bianca” la Liguria, insieme solo al Friuli Venezia Giulia, per minor incidenza delle morti sul lavoro in Italia alla fine dei primi nove mesi del 2022. E’ così che l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre dipinge la nostra regione in contesto nazionale.

La ricerca si concentra sul rischio reale di morte dei lavoratori, regione per regione e provincia per provincia; analizza così l’indice di incidenza della mortalità, cioè il rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa regionale e provinciale, la cui media in Italia nei primi nove mesi dell’anno è di 25,5 decessi ogni milione di occupati. Questo indice consente di confrontare il fenomeno infortunistico anche tra regioni con un numero di lavoratori diverso.

