Lettere/ “Cimitero di ‘Santa’, nessun rispetto; altro che cultura”

Da Marco Marchi

Purtroppo per l’ennesima volta e Non con piacere, mi tocca segnalare e protestare per lo stato di degrado e di mancanza di manutenzione ordinaria dello stato in essere del cimitero di Santa. Non è la prima volta che segnalo con foto la brutta realtà ma vedo che a distanza di tempo non sia cambiato molto anche in questo periodo del ricordo dei nostri defunti. Il nostro Sindaco spesso e volentieri cita la parola “Cultura” ma a che cavolo di cultura si riferisce quando si abbandona il rispetto dei nostri defunti?

