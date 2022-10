Liguria. Tempo soleggiato e stabile fino alla fine del mese, con temperature superiori ai valori normali. Sono queste le giornate che ci aspettano secondo le previsioni meteo del centro Limet.

Per oggi, sabato 29 ottobre, sono previste condizioni di tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo locali banchi di nebbia nelle vallate dei versanti padani al mattino, in via di attenuazione.

