Rapallo: quattro anni fa la mareggiata che ha sconvolto il Tigullio

Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018, quattro anni fa, una mareggiata di proporzioni inimmaginabili provoca il crollo della strada di Portofino; spezza la diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure e spazza via la diga del porto privato di Rapallo. Le onde spazzano i locali del Faro di Portofino alti 32 metri sopra il livello del mare; irrompono nella sede del Circomare di Santa Margherita Ligure nel cui porto affondano pescherecci; dopo ore di ansia, vengono miracolosamente salvare dai sommozzatori dei vigili del fuoco 22 persone prigioniere su un braccio del molo. Un elenco lunghissimo di danni, in parte da sanare.

Così ricorda la giorenata il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco che, superate le difficoltà, guarda con ottimismo al futuro: “Oggi è il 29 ottobre, una data che, purtroppo, non dimenticheremo mai. Quattro anni fa una mareggiata senza precedenti ha devastato la nostra Rapallo. Una situazione tragica dalla quale tutti insieme ci siamo rialzati con coraggio, intraprendenza e spirito di sacrificio. Tra pochi mesi vivremo un momento storico per la nostra Città. A maggio verrà inaugurato il nuovo porto turistico che sarà senza dubbio uno dei più competitivi del Mediterraneo. Un tassello fondamentale per lo sviluppo e il benessere di Rapallo e di tutto il territorio”.

