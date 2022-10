Rapallo: vigili del fuoco liberano cane chiuso in auto da ore, sotto il sole

Il cane, un doberman femmina, era chiuso in auto da almeno due ore, sotto il sole cocente di oggi e con i vetri perfettamente chiusi. L’allarme in via privata Gattorno a Rapallo è scattato alle 14. I vigili del fuoco di Rapallo tentano inutilmente di contattare il proprietario dell’auto e del cane abbandonato in auto. Poi cercano di aprire una portiera, ma devono optare per la rottura di un vetro, facendo attenzione a non ferire l’animale; è sveglio, ma sicuramente provato dal caldo e dalla sete: non ha reazioni. Aperto l’abitacolo il doberman si fa avvicinare. Viene preso in carico dai militi della Croce Bianca che lo trasportano dal veterinario. Sul posto anche la polizia comunale che assumerà le iniziative previste dalla legge.

» leggi tutto su www.levantenews.it